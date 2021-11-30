Общество

В Пскове состоялся митинг в честь 80-летия контрнаступления советских войск под Москвой

В Пскове состоялся торжественный митинг у Вечного огня, посвященный Дню начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Об этом сообщается в группе регионального отделения «Юнармии» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: региональное отделение «Юнармии»

В торжественном мероприятии приняли участие командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Сергей Чубарыкин, председатель совета ветеранов 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Юрий Соседов, представители областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава», заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев, воины Псковского гарнизона, ветераны, представители Псковской епархии, жители города и юнармейцы.

В завершении митинга участники мероприятия возложили гирлянду славы и цветы к монументу.

Напомним, битва за Москву началась 30 сентября 1941 года. Вермахт пытался захватить советскую столицу, а та отчаянно оборонялась, в том числе силами народных ополченцев. 5 декабря Красная армия смогла переломить ход сражения и перешла в контрнаступление — нацисты были отброшены на сотни километров от Москвы. Это стало одним из переломных моментов Второй мировой войны.