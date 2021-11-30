Общество

12 детей в Опочецком районе вступили в ряды «Юнармии»

12 воспитанников военно-патриотического клуба «Беркут» Опочецкого района вступили в ряды «Юнармии». Об этом сообщается в группе регионального отделения «Юнармии» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: региональное отделение «Юнармии»

«В День Неизвестного солдата юнармейцы ВПК "Беркут" Опочецкого района провели памятный митинг на Аллее Славы. А также 12 воспитанников ВПК "Беркут" были приняты в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия"», - говорится в сообщении.

Военный комиссар Опочецкого, Красногородского и Себежского районов Сергей Егоров вручил курсантам юнармейские книжки и значки.

«Дорогие мои воспитанники, желаю вам, чтобы жизнь в рядах юнармейцев у вас была интересной, плодотворной, чтобы вы многому научились и извлекли много опыта, который пригодится вам в жизни», - сказал начальник штаба местного отделения «Юнармии» Сергей Кузнечков.