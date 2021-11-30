Общество

Синоптики рассказали, какой будет погода на Северо-Западе с 6 декабря

На Северо-Западе России неделя стартует морозной погодой, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Даже на юго-западе днем будет только -15…-20 градусов. Правда, уже со вторника показания термометров начнут повышаться в среднем на 5-6 градусов. А небольшой снег в регионе ожидается преимущественно в середине периода», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее со ссылкой на Псковский гидрометцентр, на территории Псковской области сохранение морозной погоды ожидается до 12 декабря. При этом сильных снегопадов в регионе пока больше не прогнозируют.