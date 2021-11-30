Общество

Российские компании начали расширять штат новогодним персоналом

За последние месяцы работодатели России разместили порядка 200 вакансий для сотрудников, которые будут задействованы в подготовке к Новому году и во время новогодних каникул. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Больше всего предложений поступило из Москвы (29% от всего объема «новогодних» вакансий), на втором месте Санкт-Петербург (12%), третье место разделили Новосибирская, Самарская и Ростовская области (по 5%).

Наиболее востребованными оказались сборщики, комплектовщики и фасовщики новогодних подарков. Им адресовано 41% вакансий от всего объема данных вакансий. Кроме того, работодатели активно набирают менеджеров по продаже новогодних подарков и специалистов по обработке новогодних заказов (14%), самые предусмотрительные уже ищут аниматоров и артистов для новогодних шоу и исполнения роли Деда Мороза и Снегурочки (14%), отметили в пресс-службе hh.ru.

Среди специалистов, на которых есть спрос, - продавцы елочных базаров, новогодней пиротехники, а также продавцы и упаковщики новогодних деревьев.

Кроме того, работодатели уже размещают вакансии для дополнительного персонала, который понадобится для усиления команды перед праздниками. В частности, в Пскове уже требуются ряд специалистов, например, мерчендайзер в Магнит, который будет выкладывать новогоднюю продукцию на прилавки.

До 149 тысяч рублей на сезонной «новогодней» работе могут заработать комплектовщики новогодних подарков, работа предполагает вахтовый метод с релокацией в Москву, опыта работы не требуется. Зарплату от 80 тысяч рублей предлагают реализатору новогодних деревьев (Ростов-на-Дону) и менеджеру по продажам новогодних подарков (Белгород).

Среди необычных вакансий на время Нового года и новогодних каникул - флорист-декоратор на «Новогодний базар» (Санкт-Петербург), декоратор на Новогодний проект (Москва), фотограф в новогоднюю студию (Казань) и менеджер по продаже новогодних писем (Новосибирск).