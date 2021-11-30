Общество

Россия в вопросе вакцинации от коронавируса старается идти не по пути принуждения – Путин

Российские власти при решении задачи вакцинации от коронавируса стараются идти не по пути принуждения, а по пути убеждения. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой, передает ТАСС.

Российские власти, добавил Владимир Путин, стараются бороться с предрассудками и предубеждениями, связанными с непринятием вакцинации как таковой. «И надо сказать, что в целом - особенно в последнее время - мы видим, что это приносит нужный результат», - сказал глава государства.

«Здесь очень важно идти именно по пути убеждения, с тем чтобы у людей возникала внутренняя потребность [пройти] вакцинаци», - подчеркнул президент.

Владимир Путин высказался о необходимости объединять усилия для борьбы с коронавирусом на международном уровне.

«Если хотя бы в одном каком-то регионе мира мы будем наблюдать проблемы, связанные с недостаточным уровнем вакцинации, то эти новые варианты, штаммы будут снова и снова возвращаться даже в те страны, в которых уровень вакцинации достаточно высокий», - отметил он.

Привитые российскими вакцинами не должны быть ущемлены в правах на передвижение между странами, считает президент России.

«Уже сегодня где-то около 200 млн человек получили прививки с помощью нашей вакцины. Но нужно все-таки добиться того, чтобы люди, которые привились российской вакциной "Спутник V", имели возможность так же, как и люди, привитые другими вакцинами, свободно передвигаться по миру, чувствовать себя полноценными гражданами, так скажем - в глобальном смысле, человечеств»", - заключил Владимир Путин.