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Общество

Более 17% врачей выступили за ужесточение законопроектов о QR-кодах

06.12.2021 09:40|ПсковКомментариев: 1

Более 17% врачей выступили за ужесточение законопроектов о QR-кодах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование мобильного приложения «Справочник врача».

Больше трети врачей (36,5%) против законопроектов о QR-кодах с ограничениями для непривитых, каждый четвертый (24,6%) полностью поддерживает законопроект в текущем виде. Всего в исследовании, посвященном отношению медиков к законопроекту о QR-кодах, обязательной вакцинации и вакцинной кампании, приняли участие 3079 врачей-специалистов из всех регионов России.

Еще 17% опрошенных поддержали законопроекты, но с оговоркой, что предлагаемые ограничения будут расширены. Напротив, 21,9% врачей согласны поддержать проект, но только если предлагаемые ограничения будут сокращены. Мнения медиков насчет введения обязательной вакцинации разделились примерно поровну: 49,7% поддерживают такую меру, 50,3% — нет.

Большинство опрошенных (86,6%) согласны с тем, что информационную кампанию по убеждению людей вакцинироваться нельзя назвать успешной.

В мобильном приложении «Справочник врача», которое принадлежит компании «Медицинские информационные решения» и появилось в 2013 году, зарегистрировались больше 500 тысяч медицинских работников из России. Создатели поясняют, что в нем может зарегистрироваться любое лицо без медицинского образования, но ему будут недоступен инструментарий врача, участие в исследованиях и т.д. Доля таких участников минимальна и, по мнению разработчиков, не сказывается на показателях репрезентативности.

Напомним, рассмотрение законопроектов о QR-кодах в Госдуме назначено на 16 декабря, сейчас инициативы находятся в регионах на обсуждении. Предложения правительства вызвали широкий резонанс, в некоторых регионах прошли акции протеста против введения QR-кодов.

Теги: #опрос #врачи #QR-код
Источник: Псковская Лента Новостей
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