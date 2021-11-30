Общество

Каждый второй работник в СЗФО хочет повысить свою квалификацию - опрос

Каждый второй опрошенный работник СЗФО хочет проходить курсы повышения квалификации и готов тратить на это свое время. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Опрос работающих жителей СЗФО показал, что в целом респонденты хотят и готовы повышать свою профессиональную квалификацию в профессии. В частности, положительно к курсам повышения квалификации отнеслись 64% опрошенных.

«Интересно, что подавляющее большинство готовы учиться только за счет работодателя (34%). Еще 17% готовы пройти курсы, но за счет государства, например, посещать курсы службы занятости. И лишь 13% жителей СЗФО готовы потратить личные средства на собственное обучение и повышение квалификации», - отметили в пресс-службе hh.ru.

Негативно к вопросу переобучения по профессии отнеслись 8% жителей СЗФО. При этом 11% верят, что по их специальности вовсе не существует курсов повышения квалификации и переобучиться не получится.

Самая высокая доля среди тех, кто готов пройти курсы повышения квалификации по профессии за свой счет среди строителей (19%), представителей из сферы добычи сырья (17%), производственников (14%), рабочего персонала (11%), а также специалистов из ресторанно-гостиничного бизнеса (11%).

Соискатели от 18 до 44 лет оказались более гибкими в вопросе «прокачки» навыков и компетенций, необходимых для работы, чем респонденты от 49 до 55 лет и старше. Так, молодые респонденты реже отказывались от идеи пройти курсы повышения квалификации, чем старшее поколение работников (8% негативных ответов против 18% у зрелых соискателей).

В то же время вопрос переобучения персонала достаточно остро стоит среди российских компаний. Новые технологии требуют новых знаний и навыков, соответственно, необходимо непрерывное обучение. Сегодня это непрерывное обучение имеет место в крайне незначительных масштабах: согласно данным Росстата, величина затрат на переобучение составляет 0,3% от всех затрат на труд, в то время как, например, в компаниях из Европейского союза – 3%, то есть в 10 раз больше.