Более 60% участников опроса ПЛН не считают себя счастливыми

63% участников опроса Псковской Ленты Новостей не считают себя счастливыми людьми. Свое эмоциональное состояние респонденты связывают с нынешней ситуацией в стране.
Вторым по популярности стал ответ «Не могу сказать, что счастлив или несчастен - живу как все». Его выбрали 10% опрошенных.
8% респондентов отметили, что для счастья им не хватает денег.
При этом почти поровну - по 7% голосов получили такие поводы быть счастливым как хорошее здоровье, наличие детей и внуков.
Почти 6% респондентов указали, что их радуют работа и увлечения.
Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос - «В Пскове вновь предлагают переименовать площадь Ленина. Нужно ли это сделать?»