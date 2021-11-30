Общество

Более 60% участников опроса ПЛН не считают себя счастливыми

63% участников опроса Псковской Ленты Новостей не считают себя счастливыми людьми. Свое эмоциональное состояние респонденты связывают с нынешней ситуацией в стране.

Вторым по популярности стал ответ «Не могу сказать, что счастлив или несчастен - живу как все». Его выбрали 10% опрошенных.

8% респондентов отметили, что для счастья им не хватает денег.

При этом почти поровну - по 7% голосов получили такие поводы быть счастливым как хорошее здоровье, наличие детей и внуков.

Почти 6% респондентов указали, что их радуют работа и увлечения.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос - «В Пскове вновь предлагают переименовать площадь Ленина. Нужно ли это сделать?»