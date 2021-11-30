Общество

Псковская область опустилась в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек

Псковская область заняла 45 место в рейтинге российских регионов по отсутствию вредных привычек. Соответствующее исследование провело РИА Новости.

Фото: архив ПЛН

Рейтинговый балл региона в 2020 году составил 56,8%. В 2019 году Псковская область занимала 36 место в этом рейтинге.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

39 место — Санкт-Петербург;

35 место — Новгородская область;

42 место — Вологодская область;

51 место — Архангельская область;

58 место — Калининградская область;

64 место — Республика Карелия;

69 место — Ненецкий автономный округ;

70 место — Ленинградская область;

75 место — Республика Коми;

78 место — Мурманская область.

Самый здоровый образ жизни в России ведет население северокавказских республик — Чечни, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Жители Хакасии, Камчатского края, Сахалинской и Амурской областей, напротив, не торопятся отказываться от вредных привычек.

При расчете рейтинга учитывались потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами.