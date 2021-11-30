Псковская область опустилась в рейтинге регионов по отсутствию вредных привычек

Псковская область заняла 45 место в рейтинге российских регионов по отсутствию вредных привычек. Соответствующее исследование провело РИА Новости.
Фото: архив ПЛН
Рейтинговый балл региона в 2020 году составил 56,8%. В 2019 году Псковская область занимала 36 место в этом рейтинге.
Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:
Самый здоровый образ жизни в России ведет население северокавказских республик — Чечни, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Жители Хакасии, Камчатского края, Сахалинской и Амурской областей, напротив, не торопятся отказываться от вредных привычек.
При расчете рейтинга учитывались потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами.