Общество

Оформить подписку на районные газеты со скидкой 30% предлагают псковичам

Почта России совместно с издательскими домами предлагает 30% скидку на подписку с 6 по 16 декабря. Жители Псковской области в этот период могут оформить подписку по сниженной цене более чем на 2 000 газет и журналов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС региона АО «Почта России».

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также оформить подписку с помощью почтальонов с мобильными почтово-кассовыми терминалами.

«По результатам подписной кампании на второе полугодие 2021 года у жителей Псковской области наибольшей популярностью пользуются районные газеты, издания дачной тематики, советы по дому и саду. В тройке самых читающих – Псковский, Великолукский и Порховский районы Псковской области», – рассказала директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

Каталог Почты России насчитывает более 5 900 изданий. Среди них – общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. На сайте Почты в разделе «Онлайн подписка» нужное издание можно найти как по названию, так и по индексу, для удобства поиска они упорядочены по категориям, темам и популярности. Клиент выбирает удобный для себя способ получения подписных изданий: домой в почтовый ящик, в абонементный ящик или у оператора в почтовом отделении.

Оформить подписку можно для себя или подарить ее на Новый год своим родственникам и знакомым, заметили в УФПС региона. Кроме того, благотворительная программа Почты России «Дерево добра» позволяет подарить подписку детскому дому, школе-интернату или дому престарелых. Принять участие в акции могут и юридические лица — организации и компании.