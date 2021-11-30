Общество

«Подстрочник»: Владимир Воробьев о патриотизме и новой команде сити-менеджера. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 6 декабря. Гость студии – заместитель главы города Пскова, депутат Псковской городской Думы по единому округу Владимир Воробьев.

Что такое патриотизм и на каких примерах нужно воспитывать молодежь? Какова процедура согласования новых членов команды главы администрации Пскова? Как городские чиновники проходят аттестацию и какие качества нужны муниципальным служащим для эффективной работы?

Подробнее об этом с Владимиром Воробьевым побеседовал ведущий Артем Татаренко.