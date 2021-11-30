Псковичей призвали помнить о пожарной безопасности в морозный период

Основными причинами возникновения пожаров в зимний период являются нарушения пожарной безопасности при использовании различных отопительных, газовых и электрических приборов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
Комитет по ГО и ЧС администрации города Пскова напоминает основные правила пожарной безопасности в быту.
В домах, где есть печное отопление, всегда существует опасность пожара. В связи с этим необходимо помнить основные правила использования печей:
- нельзя эксплуатировать печи с трещинами и неплотно прилегающими топочными дверцами;
- нельзя использовать для розжига горючие жидкости (бензин, керосин и т. д.);
- нельзя сушить на печи и в непосредственной близости от нее дрова, обувь, одежду, устанавливать вплотную к ней мебель;
- нельзя оставлять топящуюся печь без присмотра и поручать присмотр за ней детям.
«Очень важно соблюдать правила пожарной безопасности в домах, где используется газовое отопление. Пожары, возникающие от газовых приборов, как правило, сопровождаются взрывами, поэтому считаются чрезвычайно опасными», - подчеркнули в администрации.
Во избежание аварийных ситуаций необходимо помнить, что:
- нельзя оставлять незакрытыми краны газовых приборов, устанавливать мебель и другое имущество ближе 20 сантиметров от газового прибора;
- при появлении запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, зажигалки, включать или выключать электрические выключатели, входить в помещение с открытым огнем или с сигаретой;
- домовладельцам запрещается заниматься перестановкой газовых плит, баллонов, газовых бытовых приборов (эта работа должна выполняться специалистами);
- нельзя разрешать включать газовые приборы и пользоваться ими детям и лицам, не знакомым с устройством этих приборов.
В быту важно строго соблюдать требования пожарной безопасности при установке и эксплуатации электрического оборудования. Следует помнить, что электрическая энергия несет в себе смертельную опасность и может стать причиной пожара, добавили в администрации:
- нельзя трогать электроприборы, включенные в сеть, мокрыми руками;
- запрещено пользоваться неисправными приборами;
- нельзя самостоятельно чинить электроприборы, включенные в сеть;
- не следует сушить одежду на обогревателях – их необходимо держать на безопасном расстоянии от штор, кроватей и других предметов;
- опасно оставлять без присмотра электроприборы, подключенные к сети.
Особое внимание нужно обратить к детям, так как детская тяга к «исследованиям» может привести к трагическим последствиям. Задача взрослых – создать условия, при которых ребенок ни при каких обстоятельствах не сможет коснуться проводов или приборов, находящихся под напряжением.
Если пожар все же случился, помните, что самое страшное – растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют все меньше шансов выбраться в безопасное место. Первые действия при пожаре:
- немедленно сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефону «01», сообщив свой точный адрес, объект пожара
- если горение только началось, затушите его водой, накройте толстым одеялом, покрывалом, забросаете песком, землей. Ни в коем случае не тушите водой горящие электропроводку и электроприборы, находящиеся под напряжением – это опасно для жизни
- если вы видите, что не сможете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие размеры, срочно покиньте помещение
- если у вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих
- никогда не прячьтесь в задымленном помещении в укромные места.