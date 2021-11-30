Общество

Псковичей призвали помнить о пожарной безопасности в морозный период

Основными причинами возникновения пожаров в зимний период являются нарушения пожарной безопасности при использовании различных отопительных, газовых и электрических приборов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Комитет по ГО и ЧС администрации города Пскова напоминает основные правила пожарной безопасности в быту.

В домах, где есть печное отопление, всегда существует опасность пожара. В связи с этим необходимо помнить основные правила использования печей:

нельзя эксплуатировать печи с трещинами и неплотно прилегающими топочными дверцами;

нельзя использовать для розжига горючие жидкости (бензин, керосин и т. д.);

нельзя сушить на печи и в непосредственной близости от нее дрова, обувь, одежду, устанавливать вплотную к ней мебель;

нельзя оставлять топящуюся печь без присмотра и поручать присмотр за ней детям.

«Очень важно соблюдать правила пожарной безопасности в домах, где используется газовое отопление. Пожары, возникающие от газовых приборов, как правило, сопровождаются взрывами, поэтому считаются чрезвычайно опасными», - подчеркнули в администрации.

Во избежание аварийных ситуаций необходимо помнить, что:

нельзя оставлять незакрытыми краны газовых приборов, устанавливать мебель и другое имущество ближе 20 сантиметров от газового прибора;

при появлении запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, зажигалки, включать или выключать электрические выключатели, входить в помещение с открытым огнем или с сигаретой;

домовладельцам запрещается заниматься перестановкой газовых плит, баллонов, газовых бытовых приборов (эта работа должна выполняться специалистами);

нельзя разрешать включать газовые приборы и пользоваться ими детям и лицам, не знакомым с устройством этих приборов.

В быту важно строго соблюдать требования пожарной безопасности при установке и эксплуатации электрического оборудования. Следует помнить, что электрическая энергия несет в себе смертельную опасность и может стать причиной пожара, добавили в администрации:

нельзя трогать электроприборы, включенные в сеть, мокрыми руками;

запрещено пользоваться неисправными приборами;

нельзя самостоятельно чинить электроприборы, включенные в сеть;

не следует сушить одежду на обогревателях – их необходимо держать на безопасном расстоянии от штор, кроватей и других предметов;

опасно оставлять без присмотра электроприборы, подключенные к сети.

Особое внимание нужно обратить к детям, так как детская тяга к «исследованиям» может привести к трагическим последствиям. Задача взрослых – создать условия, при которых ребенок ни при каких обстоятельствах не сможет коснуться проводов или приборов, находящихся под напряжением.

Если пожар все же случился, помните, что самое страшное – растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют все меньше шансов выбраться в безопасное место. Первые действия при пожаре: