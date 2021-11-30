Общество

Владимир Воробьев: Настоящий патриотизм не может быть демонстративным

Настоящий патриотизм не может быть демонстративным. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) выразил заместитель главы города Пскова, депутат Псковской городской Думы по единому округу Владимир Воробьев.

«Настоящий патриотизм не может быть демонстративным. Он живет в сердце. Патриотизм в системе ценностей российского гражданина остается на первом месте. И такое воспитание очень важно, потому что патриотизм сплачивает людей, рождает новые идеи подразумевает дружбу как с ближним, так и с дальним зарубежьем, обмен мнениями. Патриотизм может объединить нацию и служить движущей силой в обществе», - сказал Владимир Воробьев.

По его словам, в истории России общество всегда опиралось на три вещи: духовная мощь, «творческий гений великого русского народа» и доблесть армии. «Чтобы государство было процветающим, нужна не только мощная духовная сила, но и мощная армия. Она должна быть компактной и хорошо обученной и оснащенной, чтобы предотвратить агрессию, защитить страну и народ», - подчеркнул заместитель главы города Пскова.

По его словам, именно эти ценности должны прививаться молодому поколении России.

Напомним, Владимир Воробьев является отцом Героя России гвардии старшего лейтенанта, заместителя командира 6-й роты 104-го гвардейского Краснознаменного парашютно-десантного полка Алексея Воробьева, который погиб 1 марта 2000 года при выполнении боевой задачи на территории Чеченской республики.