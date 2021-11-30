Общество

«Псковские тепловые сети» победили в двух номинациях в областном смотре-конкурсе по охране труда

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» победило в областном смотре-конкурсе по охране труда в двух номинациях: «Лучшая организация по охране труда» и «Лучший специалист по охране труда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«На всех фотографиях, которые мы публикуем на наших интернет-ресурсах, вы видите, что мы работаем со специализированной техникой и оборудованием. Все это очень опасно, и есть 1000 и 1 нормативный акт, которые регламентируют, какой должна быть специальная одежда, специальная обувь, когда и как она должна выдаваться, а про специальные средства защиты мы говорили? Так и по ним есть куча всяких нормативов», - рассказали на предприятии.

В ПТС имеется отдел, который занимается охраной труда. «Работы у этих специалистов, хотим мы вам сказать, совсем не меньше, а иногда и значительно больше, чем в остальных структурных подразделениях. Мы даже готовили рассказ об этом структурном подразделении, и, если честно, во многих наших рассказах специалисты этого структурного подразделения появляются регулярно. К чему мы вам все это говорим? Дело в том, что на днях в комитете по труду и занятости Псковской области состоялось заседание рабочей группы, на котором были определены победители смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в номинациях: "Лучшая организация по охране труда" и "Лучший специалист по охране труда"», - продолжили в пресс-службе.

Смотр-конкурс проводится в целях пропаганды улучшения условий и безопасности труда в организациях Псковской области. Данный смотр-конкурс проводился по результатам деятельности участников за 2020 и 2021 год. По итогам рассмотрения представленных документов и количеству набранных баллов муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» победило в номинации «Лучшая организация по охране труда» в производственной сфере. В номинации «Лучший специалист по охране труда» в производственной сфере победила начальник отдела охраны труда и противопожарной безопасности МП «Псковские тепловые сети» Светлана Иванова.

«Мы благодарим организаторов конкурса и всех участников. Но, самое главное, мы благодарим Светлану Викторовну и всех ее коллег за тот нелегкий труд и самоотдачу. А все эти награды служат только очередным доказательством, что мы все делаем правильно. Безопасность у нас всегда стоит на первом месте», - добавили в ПТС.