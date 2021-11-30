Общество

Губернатор допустил продление антиковидных ограничений в Пустошкинском районе из-за их несоблюдения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников допустил возможность продления ограничительных мер в Пустошкинском районе из-за их несоблюдения. Совещание, посвященной эпидемиологической обстановке в регионе, прошло сегодня, 6 декабря, сообщили в пресс-службе областной администрации.

В Псковской области продолжается тенденция к снижению количества случаев заболевания COVID-19. За последнюю неделю динамика снизилась на 19%. Псковская область среди регионов России по уровню заболеваемости занимает 15 место, на Северо-Западе — 7 место.

Михаил Ведерников попросил доложить, какая обстановка складывается в муниципалитетах, где по итогам заседания регионального оперативного штаба были введены дополнительные ограничения. Первый вице-губернатор Вера Емельянова отметила, что в Пушкиногорском районе руководство ответственно отнеслось к соблюдению рекомендаций и требований, в 3 раза было увеличено количество контрольных мероприятий. Как следствие — стабилизация ситуации, уровень заболеваемости стал ниже среднеобластного.

В Пустошкинском районе, по ее словам, складывается противоположная ситуация. Заболеваемость по-прежнему выше среднеобластного уровня, местная администрация не в полном объеме реализует необходимые мероприятия. Глава региона поручил в ближайшие дни проконтролировать соблюдение ограничений в муниципалитете, а также дать оценку действиям руководства района.

«Мы не можем рисковать и отпустить ситуацию, — заметил Михаил Ведерников, — если в ближайшие дни ситуация не изменится, то в Пустошкинском районе срок действия ограничительных мер может быть продлен».

Отдельно губернатор обсудил с участниками совещания ход вакцинации в Псковской области. Ее уровень приблизился к 62% от планового показателя. По итогам обсуждения он дал ряд поручений, в том числе проанализировать ход вакцинации среди групп граждан, необходимость иммунизации которых обусловлена эпидемическими показателями. Михаил Ведерников также поручил обсудить с главами районов вопрос ускорения темпов вакцинации на местах.

«Необходимо обратить внимание на персональную ответственность руководителей муниципалитетов в данном вопросе. Вакцинация населения — основная задача», — заметил Михаил Ведерников.

В части вакцинации беременных жительниц региона губернатор поддержал ряд инициатив. Так, для этой категории предполагается проводить вебинары. На них будут выступать специалисты, рассказывать о необходимости защиты от COVID-19. Дважды в неделю вакцинальная бригада будет посещать Псковский перинатальный центр.

В продолжение совещания председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко доложила о сокращении коечного фонда, задействованного для лечения COVID-19. Так, перепрофилирована часть мест в Псковской межрайонной больнице, общее количество задействованных коек составляет 750. Снижение нагрузки на систему здравоохранения позволит активизировать работу в части диспансеризации населения, отметила она.

Рассказала председатель профильного комитета и о работе специалистов Министерства обороны РФ, которые накануне прибыли в регион для помощи псковским медикам. Специалисты задействованы не только в работе областной инфекционной больницы, но и помогают амбулаторному звену.

Михаил Ведерников обратил внимание, что в рамках очередного традиционного совещания с медицинским сообществом будет полезно заслушать специалистов Минобороны РФ, ознакомиться с их оценкой работы медучреждений региона.