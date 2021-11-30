Общество

Морозы до 20 градусов ожидаются в Псковской области 7 декабря

Облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 7 декабря. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью в большинстве районов, а днем – местами, прогнозируется небольшой снег.

Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -17 до -12 градусов, по северу области возможны морозы до 20 градусов, на юге – от 10 до 5 градусов. Днем в северной части ожидается от -13 до -8 градусов, на юге – от -8 до -3 градусов. Прогнозируется северный ветер со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет низким.