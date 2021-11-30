Общество

Сосульки с центрального офиса Почты России в Пскове снимут 7 декабря

Сосульки с центрального офиса Почты России на улице Советской, 20 в Пскове снимут 7 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области АО «Почта России».

Фото: группа «Контроль. Псков» в Facebook

Ранее в группе «Контроль. Псков» в Facebook жительница Пскова поделилась снимками сосулек, свисающих с кровли здания. Женщина заметила, что посетители задерживаются на крыльце, над которым свисают сосульки, чтобы надеть маску.

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«Почта России и другие собственники здания уже заключили договор на уборку снега и сосулек с крыши. Все работы специалисты проведут завтра, 7 декабря 2021 года. Приносим клиентам извинения за доставленные неудобства», - ответили на сообщение горожанки в УФПС Псковской области АО «Почта России».