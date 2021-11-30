Общество

Более 50 новых автомобилей скорой помощи получили больницы Псковской области

54 новых карет скорой помощи получили районные и межрайонные больницы Псковской области. Ключи от автомобилей губернатор Михаил Ведерников торжественно вручил представителям медицинских учреждений сегодня, 6 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хочу вас поздравить с тем, что Псковская область под конец года получила крупную партию автомобилей. Всего за год мы получили 117 машин скорой помощи. Обновление автомобилей позволит сократить время приезда к пациентам и повысить качество оказываемых услуг. Пусть ваш непростой труд станет легче!» - сказал Михаил Ведерников.

Главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков поблагодарил руководство региона за предоставленную возможность.

«Предыдущая поставка автомобилей была в 2013 году. С того времени все машины проржавели, и мы их уже утилизировали. Новые машины предназначены для обслуживания сельского населения, и они все поступят в районные больницы! В городе не останется ни одной!» - выступил Денис Сачков.

Главный врач Печорской районной больницы Марина Бедюк поблагодарила администрацию региона и руководство страны за помощь в модернизации первичного звена здравоохранения.

Новые автомобили получили Стругокрасненская, Бежаницкая, Великолукская, Невельская, Новосокольническая, Островская, Пушкиногорская, Псковская и Опочецкая межрайонные больницы, Великолукская детская городская больница, Великолукская и Опочецкая стоматологические поликлиники, Гдовская, Печорская и Себежская районные больницы, Псковская городская поликлиника и Псковский госпиталь для ветеранов войн.