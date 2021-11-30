Более 50 новых автомобилей скорой помощи получили больницы Псковской области

54 новых карет скорой помощи получили районные и межрайонные больницы Псковской области. Ключи от автомобилей губернатор Михаил Ведерников торжественно вручил представителям медицинских учреждений сегодня, 6 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков поблагодарил руководство региона за предоставленную возможность.
Главный врач Печорской районной больницы Марина Бедюк поблагодарила администрацию региона и руководство страны за помощь в модернизации первичного звена здравоохранения.
Новые автомобили получили Стругокрасненская, Бежаницкая, Великолукская, Невельская, Новосокольническая, Островская, Пушкиногорская, Псковская и Опочецкая межрайонные больницы, Великолукская детская городская больница, Великолукская и Опочецкая стоматологические поликлиники, Гдовская, Печорская и Себежская районные больницы, Псковская городская поликлиника и Псковский госпиталь для ветеранов войн.