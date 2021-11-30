Общество

Работники завода «Титан-Полимер» рассказали о своем опыте вакцинации

Работники завода «Титан-Полимер» рассказали, почему важно сделать прививку от коронавируса и почему они участвовали в вакцинации. Свою позицию они выразили в социальной сети «ВКонтакте».

Генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко отметил, что вакцинация – это, прежде всего, забота о людях.

«Очень важно предотвратить тяжелые случаи заболевания коронавирусом с непредсказуемым итогом. Вакцинация – это защита от серьезного течения болезни. Отказываться от прививки неправильно. На своем примере могу сказать, что не было никаких невероятных осложнений. Чтобы обезопасить себя, свое окружение, я сделал прививку Спутником V. У наших сотрудников есть возможность привиться на рабочем месте – будь это офис или стройка. Централизованная вакцинация на предприятии - естественная инициатива работодателя как одна из форм защиты, в первую очередь, жизни и здоровья работников, во вторую – гарантия стабильной работы предприятия и экономики», - отметил он.



Начальник отдела по охране труда, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ООО «Титан-Полимер» Елена Степанова рассказала, что решение о вакцинации приняла уже давно.

«Давно решила, что обязательно буду вакцинироваться от коронавируса, потому что выросла в семье медика, доверяю вакцинам и разработкам нашей медицины. Чтобы развеять последние сомнения, перед первым этапом вакцинации проконсультировалась у знакомого инфекциониста, большого профессионала в своем деле. Вакцина от коронавируса появилась не на пустом месте. В нашей стране сохранилась и развивается профессиональная эпидемиологическая служба, ведутся передовые научные исследования по вирусам и бактериям. Чем меньше привитых людей, тем больше у вируса возможности мутировать и приспосабливаться. Я привилась, потому что вижу слишком много печальных последствий болезни на примере людей из окружения и их родственников», - добавила она.

Также Елена Степанова обратилась к молодежи: «По своему опыту знаю, что молодежь склонна считать себя неуязвимой от всех болезней, но уверяю - это совсем не так. Очень важно быть здоровым, не бояться, если рядом кто-то чихнет или кашлянет. Ведь здоровье – это не только состояние нашего организма, но и наша уверенность, молодость и стремление к активной жизни. Мне комфортно думать, что я защищена. У работников нашего предприятия есть возможность пройти вакцинацию на территории работодателя. Только за последний приезд медицинской бригады у нас прошли вакцинацию 21 человек, из них 17 из них получили первую дозу вакцины "Спутник V", 4 – вторую, а кто-то уже и ревакцинировался. Всего вакцинацию прошли свыше 60% сотрудников нашего предприятия», - заключила начальник отдела по охране труда, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Специалист по подбору персонала ООО «Титан-Полимер» Юлия Керман рассказала, что решила сделать прививку «Спутник V» от коронавируса как социально-ответственный житель региона и страны.