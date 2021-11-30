Общество

Фотоэкспозиция о волонтерском движении открылась в псковском филиале академии ФСИН

В Псковском филиале Академии ФСИН России открылась фотоэкспозиция, посвященная истории волонтерского движения в образовательной организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Накануне Международного дня добровольцев, который отмечается 5 декабря, в Псковском филиале академии начала работу выставка фотографий, рассказывающая о добровольческом движении с участием курсантов и студентов.

Фото: пресс-служба академии ФСИН

«В образовательной организации волонтерская деятельность ведется на протяжении многих лет. В 2010 году было даже принято решение оформить волонтерскую работу в отдельное направление в составе органов самоуправления курсантов, студентов и слушателей под названием "Волонтерское движение". Тогда был разработан ряд социальных программ и проектов, которые и по сей день активно реализуются, например, при работе с детьми, оставшимися без попечения родителей», - отметили в академии ФСИН.

На сегодняшний день волонтеры Псковского филиала академии успешно проявляют себя в мероприятиях как патриотической направленности, так и антинаркотической деятельности, проводя ежегодный мониторинг наркоситуации в Псковской области.

«Несмотря на противоэпидемиологические меры, ограничивающие участие курсантов и студентов в различных городских и областных мероприятиях, в течение 2021 года представители волонтерского движения активно взаимодействовали с различными общественными молодежными организациями, созданными при высших органах власти Псковской области и города Пскова, благодаря чему стали участниками многих социально значимых проектов. И эта работа обязательно будет продолжена», – рассказала старший психолог группы психологического обеспечения отдела кадров Татьяна Маркова, курирующая работу волонтерского движения при совете самоуправления курсантов и студентов Псковского филиала Академии ФСИН России.