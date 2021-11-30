Общество

Островичи выберут представителя в детский общественный совет

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова встретилась с активными старшеклассниками из школ города Острова, сообщает газета «Островские вести».

Наталия Соколова рассказала о деятельности детского общественного совета, в который входит по одному представителю из каждого района. Этих активистов в Совет делегируют сами дети. С представителем Островского района школьники должны определиться на следующей неделе, когда пройдут выборы.

Также о деятельности Совета рассказали его представители - старшеклассники - присутствовавшие на встрече.

Напомним, совет создан с целью услышать идеи детей Псковской области, заметить их проекты, направленные на улучшение будущего региона.