Общество

Бежаницкая школьница победила на конкурсе «Юные дарования Псковщины»

Бежаницкая школьница победила на конкурсе «Юные дарования Псковщины». Об этом сообщили в администрации Бежаницкого района.

Награждение победителей конкурса «Юные дарования Псковщины» за 2020-2021 учебный год состоялось 2 декабря в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.

Лучших школьников определяли в номинациях «Театральное искусство» и «Музыкальное искусство». Лауреатами премии стали 24 ученика музыкальных школ и школ искусств региона - победители международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов.

«Несмотря на сложности, связанные с пандемией, все участники и победители конкурса вели интересную и наполненную творческую жизнь, принимали активное участие в конкурсах и фестивалях», - отметили в районной администрации.

Победителем конкурса в номинации «Театральное искусство» стали воспитанница Бежаницкого центра развития творчества детей и юношества Анастасия Макарова и ее педагог Наталья Акунец.