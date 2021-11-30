Общество

Пятая выездная врачебная бригада работает в Псковской области

Пятая выездная врачебная бригада работает в Псковской области. Об этом главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко сообщила в Инстаграм.

Фото: Инстаграм Анастасии Повторейко

«Каждый приезд, это серьезная практическая и теоретическая помощь! Стимул для совместного развития! Обмен опытом! Для нас особенно ценно, что этот приезд коллег именно из ВМА имени Кирова, которыми мы плотно работаем с октября 2020 года», - отметила Анастасия Повторейко.

Благодаря действующему соглашению медики проводят ТМЦ, обучение, ряд наших сложных пациентов были переведены в ВМА. Вся работа ведется дистанционно, и со многими врачами псковские специалисты были знакомы заочно

«И вот мы встретились очно и в наших условиях! Уверена, что совместная работа будет бесценным опытом и ещё одним шагом в совместной борьбе с коронавирусной инфекцией! Спасибо, коллеги, за приезд, вашу активность и интерес», - заключила Анастасия Повторейко.