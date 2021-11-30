Творог, сыр и майонез «Прасковья Молочкова» могут приобрести псковичи в декабре со скидкой

До конца декабря гипермаркет «Империал (улица Коммунальная, 41) приглашает псковичей приобрести молочные продукты «Прасковья Молочкова» со скидкой.
Ассортимент продукции по акционным ценам:
- творог 9%-ной жирности (пакет 350 г) - 143 рубля (обычная цена - 183 рубля);
- сыр мягкий жирностью 40% (в ассортименте: классический, с зеленью, острый, с паприкой; упаковка 0,3 кг) - 199 рублей (цена без скидки - 281 рубль);
- майонез «Провансаль» ГОСТ 67%-ной жирности (дой-пак 0,35 кг) - 83 рубля (цена без скидки - 115 рублей).
Акционная цена доступна по фирменной карте скидок ГМ «Империал». Более подробная информация - у продавцов-консультантов.