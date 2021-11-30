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Общество

Творог, сыр и майонез «Прасковья Молочкова» могут приобрести псковичи в декабре со скидкой

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До конца декабря гипермаркет «Империал (улица Коммунальная, 41) приглашает псковичей приобрести молочные продукты «Прасковья Молочкова» со скидкой. Ассортимент продукции по акционным ценам: - творог 9%-ной жирности (пакет 350 г) - 143 рубля (обычная цена - 183 рубля); - сыр мягкий жирностью 40% (в ассортименте: классический, с зеленью, острый, с паприкой; упаковка 0,3 кг) - 199 рублей (цена без скидки - 281 рубль); - майонез «Провансаль» ГОСТ 67%-ной жирности (дой-пак 0,35 кг) - 83 рубля (цена без скидки - 115 рублей). Акционная цена доступна по фирменной карте скидок ГМ «Империал». Более подробная информация - у продавцов-консультантов.