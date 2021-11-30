Общество

Псковская область заняла 9 место в России по числу ищущих работу пенсионеров

Псковская область заняла 9 место в России по числу пенсионеров (мужчины от 61 года и женщины от 56 лет), ищущих работу (1,7%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

На платформе только за последний месяц было зафиксировано порядка 50 000 резюме от соискателей пенсионного возраста. Это 1,4% от общего числа активных соискателей в России. В регионах СЗФО на соискателей пенсионного возраста за последний месяц пришлось более 13% резюме. При этом сразу три региона Северо-Запада попали в топ-5 регионов России с наибольшим числом соискателей пенсионного возраста: Ленинградская область (более 2% резюме за месяц) стала абсолютным лидером по стране, затем, после Московской области (2%), следуют Калининградская область (1,8%) и Санкт-Петербург (1,8%).

Примерно две трети таких соискателей в СЗФО - женщины. В других регионах, например, в Уральском федеральном округе более активны в поисках работы на пенсии, наоборот, мужчины.

Мужчины в возрасте от 61 года чаще всего претендуют на вакансии в профессиональных областях «Производство, сельское хозяйство» (16%), «Строительство, недвижимость» (13%) и «Административный персонал» (10%). В свою очередь женщины старше 56 лет обычно размещают резюме в сферах «Бухгалтерия» (16%), «Административный персонал» (15%) и «Продажи» (9%). В качестве ключевых навыков при трудоустройстве соискатели пенсионного возраста указывают умение пользоваться ПК и работать в команде, грамотную речь, организаторские навыки, деловую переписку и ведение переговоров.