Общество

Стартует «горячая линия» для жалоб на действия псковских приставов

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области запустят «горячую линию» по вопросам противодействия коррупции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе ведомства.

Те, кому стали известны факты получения и вымогательства взятки, злоупотребления и превышения должностных полномочий или иной противоправной деятельности со стороны сотрудников УФССП, могут сообщить об этом с 14.00 до 17.00 по телефону — 8(8112)69-90-98.

Принимать звонки будет врио начальника отделения собственной безопасности УФССП России по Псковской области Алексей Коровин. В управлении отметили, что «телефон доверия» 8(8112)333-073 работает круглосуточно. Позвонив на него, можно сообщить о противоправных действиях со стороны сотрудников ведомства.