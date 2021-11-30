Псковская область получит почти 300 млн рублей по программе формирования городской среды

Псковская область получит из резервного фонда правительства РФ 279,5 млн рублей на реализацию программы формирования современной городской среды. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства.
Деньги выделяют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», имея в виду благоустройство двух общественных территорий и предельный уровень софинансирования расходного обязательства Псковской области за счет субсидии в размере 99%.
Напомним, цель проекта «Формирование комфортной городской среды» – создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на основании обращений и инициатив жителей на всей территории России.