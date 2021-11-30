Общество

Места для лечения без очередей и хамства предложили псковичам

Даже если человек хорошо себя чувствует, он не может быть уверен в том, что абсолютно здоров. Чтобы выявить болезнь на ранней стадии, когда симптомы еще отсутствуют, а шансы на излечение максимально велики, нужно пройти полное обследование организма.

Своевременная профилактика заболеваний и регулярное врачебное наблюдение – залог отличного здоровья на долгие годы. Однако никому не хочется простаивать в огромных очередях в поликлиниках, особенно во время пандемии коронавируса. Да и номерки могут выдать в неудобное время, и к врачу придется идти в самый разгар рабочего дня. А на некоторые обследования, например, УЗИ, можно попасть только спустя несколько месяцев. Иногда промедление может негативно сказаться на состоянии здоровья.

В таких случаях многие псковичи обращаются в платные клиники, где предоставляется полный спектр медицинских услуг, не уступающий зачастую столичному уровню.

«МК в Пскове» подготовил специальный обзор псковских медицинских центров, где можно записаться к узким специалистам, получить квалифицированную помощь и консультации профессионалов с многолетним стажем работы.