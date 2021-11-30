Общество

Псковская молодежь выступила с докладами о реалиях конституционного права

В Псковском филиале академии ФСИН России подвели итоги VI региональной научно-теоретической конференции школьников, посвященной Конституции РФ. Об этом в Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Более 80 представителей средних общеобразовательных организаций региона стали участниками VI научно-теоретической конференции «Реалии и перспективы конституционного права глазами молодежи», организованной кафедрами государственно-правовых и гражданско-правовых дисциплин образовательного учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала академии ФСИН

Мероприятие проходило онлайн с участием школьников и их научных руководителей по секциям, в каждой из которых определились победители.

Так, лучший результат в секции «Актуальные вопросы конституционного права России на современном этапе» показала учащаяся 11 класса школы №13 города Великие Луки. Она выступила с темой «Российская Федерация — демократическое государство».

В секции «Реализация конституционных прав в семейных правоотношениях» победу одержала ученица 11 класса школы №2 города Пскова Арина Васильева. Школьница презентовала научную работу «Выявление, учет и устройство детей, оставшихся без попечения родителей».

Учащаяся 11 класса Дедовичской средней школы №2 Анна Петрова победила в секции «Конституционное обеспечение трудовых прав несовершеннолетних», выступив с докладом «Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет».

Данил Павлов, ученик 10 класса школы №3 города Порхова стал лучшим в секции «Отечественный и зарубежный опыт конституционно-правовых отношений». Он представил свой доклад «Конституционный контроль в Японии: юридическая основа, механизм реализации».

Первое место в секции «Проблемы обеспечения прав и свобод человека и гражданина в современном мире» заняла учащаяся 11 класса школы №2 Полина Кабриц с работой «Теоретические концепции прав человека».

Победителей и призеров научного мероприятия наградят дипломами.