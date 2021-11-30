Общество

COVID-19 унес жизни еще шести человек в Псковской области

Еще шесть человек в Псковской области умерли от коронавируса. С начала пандемии в регионе от COVID-19 скончались 1 123 человека. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Напомним, 6 декабря в регионе выявили 180 новых случаев заражения коронавирусом (всего – 67 484), выздоровели 117 пациентов (всего – 58 950).

«Штамм "омикрон" добрался и до России. Угроза новой волны реальна, поэтому постарайтесь вакцинироваться как можно быстрее, если еще этого не сделали», - заметил ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников.