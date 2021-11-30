Общество

Председатель Арбитражного суда обсудил защиту экономических прав псковичей с омбудсменом

Состоялась рабочая встреча председателя Арбитражного суда Псковской области Федора Тимаева и уполномоченного по правам человека в регионе Дмитрия Шахова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил омбудсмен.

Стороны обсудили обеспечение и защиту экономических прав граждан, а также вопросы банкротства физических лиц. Дмитрий Шахов ознакомил председателя суда с ежегодным докладом о соблюдении прав и свобод граждан на территории Псковской области за 2020 год и рассказал о поступивших в этом году жалобах.

Фото: сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области

Как отметил омбудсмен, результаты рассмотрения обращений, несмотря на продолжающуюся ротацию судейского корпуса, показывают высокий уровень профессионализма большинства арбитражных судей и свидетельствуют о своевременном повышении их квалификации.

Федор Тимаев рассказал об основных показателях работы Арбитражного суда, а также пригласил Дмитрия Шахова принять участие в подготовке мероприятий, посвященных 625-ой годовщине принятия Псковской судной грамоты в следующем году.

В завершение встречи омбудсмен поздравил председателя суда с избранием в состав Высшей квалификационной коллегии судей России, отметив, что представитель от региона впервые избирается для работы в таком авторитетном и важном органе.