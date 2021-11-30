Кастинг популярного шоу с Максимом Галкиным пройдет в Пскове

Кастинг для участия в популярном проекте «Лучше всех!» с Максимом Галкиным, который выходит на «Первом канале», пройдет в Пскове 18 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в продюсерском центре «Королев продакшн».
«У вашего ребенка много талантов? Присоединяйтесь! Для участия в кастинге приглашаются дети в возрасте от 3-х до 12 лет. Самых ярких и талантливых детей пригласят на шоу!» - рассказали в продюсерском центре.
Записаться на кастинг можно по телефону: 8-911-350-19-27.
Мероприятие проходит при информационной поддержке Псковской Ленты Новостей, Центра Деловой Информации и канала «Первый псковский».
Партнеры кастинга: СРП «Простория», ТРК «Акваполис», ТК «ПИК60», ТЦ «Максимус», аквапарк «Акваполис».