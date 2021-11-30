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Общество

За несоблюдение «масочного» режима оштрафовали более 300 жителей Псковской области

07.12.2021 13:21|ПсковКомментариев: 0

324 человека в Псковской области оштрафовали за нарушение «масочного» режима за прошедшую неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В судах региона за период с 29 ноября по 5 декабря этого года рассмотрели 377 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение «масочного режима»)). Из них 324 правонарушителям назначены штрафы от 1000 рублей, отметили в пресс-службе.

Кроме того, было вынесено 50 предупреждений, по трем делам приняли иные процессуальные решения.

Теги: #Псковская область #коронавирус #масочный режим
Источник: Псковская Лента Новостей
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