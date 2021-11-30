Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новогодний конкурс по украшению фасадов
лечение без очередей и хамства
Спортивная онлайн-конференция
полиция против «звонарей»
«Псковэнергосбыт» дарит школам новое освещение
экопром быстро и чисто
Мифы о стоматологах развеяны
декодируем QR-реальность
Телефон прямого эфира 56-73-72
Правила безопасности с газовым оборудованием
 
 
 
ещё Общество 30.11.2021 16:120 30 лет мобильной связи: как Tele2 развивает сеть в Псковской области 07.12.2021 15:480 Софья Пугачева доложила губернатору о обстановке в Новоржевском районе 07.12.2021 15:420 Более 80 детей придут в январе в новое дошкольное учреждение Пскова 07.12.2021 15:320 Метеорный поток Геминиды смогут увидеть псковичи в середине декабря 07.12.2021 15:090 Внутреннюю отделку новой школы в Пскове начнут в феврале 07.12.2021 14:550 Морозы до 24 градусов ожидаются в Псковской области 8 декабря
 
 
 
Самое популярное 06.12.2021 12:424 Оттепель после 25-градусного мороза придет в Псковскую область 07.12.2021 07:0111 Псковский губернатор назвал реальной угрозу новой волны COVID-19 из-за омикрон-штамма 04.12.2021 00:170 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области 04.12.2021 10:2030 Псковский губернатор: Нужно готовиться к негативному сценарию распространения нового штамма коронавируса 05.12.2021 09:441 Борис Елкин рассказал о единственном дворе-колодце в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Внутреннюю отделку новой школы в Пскове начнут в феврале

07.12.2021 15:09|ПсковКомментариев: 0

К внутренней отделке новой школы на улице Юбилейной в Пскове приступят в феврале. Об этом сообщил подрядчик в ходе контрольного выезда сегодня, 7 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В выезде приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава администрации города Пскова Борис Елкин и вице-спикер областного Собрания депутатов Александр Братчиков.

«Подрядчик строит быстро, опережая график. Здесь используется проект великолукской школы», - пояснил сити-менеджер Борис Елкин. 

Подрядчик добавил, что на строительную площадку уже завезли новый песок, который будет использоваться для благоустройства территории школы в марте-апреле следующего года. 

Кроме того, в феврале планируется провести отопление в школу. После этого строители займутся внутренней отделкой здания. 

В настоящее время в школу уже провели коммуникации и оборудовали вентиляцию.

Теги: #строительство #губернатор #глава администрации
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В Пскове вновь предлагают переименовать площадь Ленина. Нужно ли это сделать?
В опросе приняло участие 229 человек
07.12.2021, 15:480 Софья Пугачева доложила губернатору о обстановке в Новоржевском районе 07.12.2021, 15:420 Более 80 детей придут в январе в новое дошкольное учреждение Пскова 07.12.2021, 15:320 Метеорный поток Геминиды смогут увидеть псковичи в середине декабря 07.12.2021, 15:230 Владимир Зубов поделился мнением о развитии экономики в России до 2024 года
07.12.2021, 15:200 «Пушкинская карта» позволяет посетить почти 70 культурных мероприятий в Псковской области 07.12.2021, 15:090 Внутреннюю отделку новой школы в Пскове начнут в феврале 07.12.2021, 14:550 Морозы до 24 градусов ожидаются в Псковской области 8 декабря 07.12.2021, 14:410 «Эхономика»: Владимир Зубов о самочувствии псковской экономики и счастливых бизнесменах. ВИДЕО
07.12.2021, 14:290 Псковская молодежь выступила с докладами о реалиях конституционного права 07.12.2021, 14:210 Побочные эффекты 07.12.2021, 14:101 Песков о введении QR-кодов: Регионам виднее, какие им нужны ограничения 07.12.2021, 13:530 Госкомпенсации в период ограничений смогли получить порядка 10% псковских бизнесменов
07.12.2021, 13:440 «Гайд-парк»: Андрей Козлов об итогах сельскохозяйственного года и формировании бюджета. ВИДЕО 07.12.2021, 13:415 В Пскове согласовали передачу участка на улице Воеводы Шуйского в пользование епархии 07.12.2021, 13:401 Псковичка во второй раз стала чемпионкой Северо-Западного округа по шахматам 07.12.2021, 13:282 Депутаты согласовали кандидатуры на посты заместителей сити-менеджера Пскова
07.12.2021, 13:211 За несоблюдение «масочного» режима оштрафовали более 300 жителей Псковской области 07.12.2021, 13:162 Александр Серавин получил награду за помощь в организации выборов 07.12.2021, 13:106 Места для лечения без очередей и хамства предложили псковичам 07.12.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Владимиром Зубовым
07.12.2021, 13:030 Кастинг популярного шоу с Максимом Галкиным пройдет в Пскове 07.12.2021, 12:502 Михаил Ведерников: Проблема состояния энергосетей остается крайне острой 07.12.2021, 12:470 Охотников-нарушителей выявили псковские росгвардейцы 07.12.2021, 12:400 Председатель Арбитражного суда обсудил защиту экономических прав псковичей с омбудсменом
07.12.2021, 12:340 «Гонки по вертикали»: Шестерка Елкина, съезд победителей и вояж Шлосберга 07.12.2021, 12:330 Псковичка поблагодарила врача-гинеколога в рамках проекта ПЛН о медиках 07.12.2021, 12:230 Спектакль «Семь сказочных ключей» подготовил для псковичей театр кукол 07.12.2021, 12:120 Обокравшего пенсионерку печерянина задержали полицейские
07.12.2021, 12:090 Стартует «горячая линия» для жалоб на действия псковских приставов 07.12.2021, 12:052 Вирусолог назвал штамм коронавируса «омикрон» живой вакциной 07.12.2021, 12:030 Мобильный оператор Tele2 первым в России начал продавать гигабайты и СМС на Ozon 07.12.2021, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Андреем Козловым
07.12.2021, 11:520 COVID-19 унес жизни еще шести человек в Псковской области 07.12.2021, 11:510 Более 200 километров дорог отремонтировали в Псковской области за год 07.12.2021, 11:460 Бюджет Пскова на 2022 год приняли в первом чтении 07.12.2021, 11:300 Профсоюзные здравницы Псковской области представлены на международной выставке
07.12.2021, 11:200 «Эхономика»: Владимир Зубов о самочувствии псковской экономики и счастливых бизнесменах 07.12.2021, 11:180 Автомобиль «Лада» попал в ДТП около школы №23 в Пскове. ВИДЕО 07.12.2021, 11:130 Стали известны имена победителей конкурса на эскиз застройки Четырех углов 07.12.2021, 11:000 ДТП с участием полицейской машины произошло у администрации Псковской области
07.12.2021, 10:520 Глава крымского представительства «Аэрофлота» покончил с собой в офисе компании 07.12.2021, 10:442 Прокуратура проверяет наличие трудового стажа у Алексея Несмашного 07.12.2021, 10:260 Лобовое столкновение автомобилей произошло в Пскове, пострадала женщина 07.12.2021, 10:240 Псковская область получит почти 300 млн рублей по программе формирования городской среды
07.12.2021, 10:060 «Гайд-парк»: Андрей Козлов об итогах сельскохозяйственного года и формировании бюджета 07.12.2021, 10:040 При пожарах в Псковской области за 11 месяцев погибли 85 человек 07.12.2021, 09:570 Творог, сыр и майонез «Прасковья Молочкова» могут приобрести псковичи в декабре со скидкой 07.12.2021, 09:491 Псковская область заняла 9 место в России по числу ищущих работу пенсионеров
07.12.2021, 09:410 Задерживается вылет самолета из Москвы в Псков 07.12.2021, 09:200 Жилой дом сгорел в Палкинском районе 07.12.2021, 09:170 Спортивную площадку обустроили в печорском интернате 07.12.2021, 09:150 Пьяный житель Палкинского района угнал мотоцикл
07.12.2021, 08:450 Жители СЗФО рассказали о своем идеальном отдыхе 07.12.2021, 08:300 Псковский архивист выступила на всероссийском семинаре «Без срока давности» 07.12.2021, 08:150 Почти 25 тысяч жителей Псковской области ревакцинировались от COVID-19 07.12.2021, 08:000 В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя во время новогодних праздников
07.12.2021, 07:400 «Омикрон» не нарушил новогодние планы российских туристов 07.12.2021, 07:240 В Пскове составили протоколы в отношении трех «управляек» за плохую уборку снега 07.12.2021, 07:0111 Псковский губернатор назвал реальной угрозу новой волны COVID-19 из-за омикрон-штамма 06.12.2021, 23:551 Рейтингомер: переизбрание Турчака, коммунист в обидах и «Ху из мистер Несмашный?»
06.12.2021, 22:553 Пятая выездная врачебная бригада работает в Псковской области 06.12.2021, 22:401 Фотоэкспозиция о волонтерском движении открылась в псковском филиале академии ФСИН 06.12.2021, 22:200 Бежаницкая школьница победила на конкурсе «Юные дарования Псковщины» 06.12.2021, 22:000 Более 45 тысяч людей с инвалидностью проживают в Псковской области
06.12.2021, 21:400 Начальники учреждений псковского УФСИН сдали зачеты по огневой подготовке 06.12.2021, 21:205 Патриарх Кирилл наградил митрополита Тихона орденом Александра Невского 06.12.2021, 21:007 Владимир Путин повысил размер минимальной зарплаты россиян 06.12.2021, 20:400 Порядок оформления наследства напомнили жителям Псковской области
06.12.2021, 20:200 Островичи выберут представителя в детский общественный совет 06.12.2021, 20:000 Подрядчика накажут за срыв сроков организации освещения на улице Новгородской в Пскове 06.12.2021, 19:400 Интерактив: Пропавший Дед Мороз 06.12.2021, 19:201 Более 90 классов в школах Псковской области закрыты на карантин из-за коронавируса
06.12.2021, 19:000 Сбербанк увеличил сумму ипотечного кредита до 100 млн рублей 06.12.2021, 18:400 За неделю в Псковской области выявили почти 20 нарушений правил оборота оружия 06.12.2021, 18:204 Как псковские випы зиму встречали 06.12.2021, 18:000 Организации Пскова приглашают принять участие в рейтинге систем управления охраной труда
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru