Общество

Внутреннюю отделку новой школы в Пскове начнут в феврале

К внутренней отделке новой школы на улице Юбилейной в Пскове приступят в феврале. Об этом сообщил подрядчик в ходе контрольного выезда сегодня, 7 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В выезде приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава администрации города Пскова Борис Елкин и вице-спикер областного Собрания депутатов Александр Братчиков.

«Подрядчик строит быстро, опережая график. Здесь используется проект великолукской школы», - пояснил сити-менеджер Борис Елкин.

Подрядчик добавил, что на строительную площадку уже завезли новый песок, который будет использоваться для благоустройства территории школы в марте-апреле следующего года.

Кроме того, в феврале планируется провести отопление в школу. После этого строители займутся внутренней отделкой здания.

В настоящее время в школу уже провели коммуникации и оборудовали вентиляцию.