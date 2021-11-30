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Общество

Софья Пугачева доложила губернатору о обстановке в Новоржевском районе

07.12.2021 15:48|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников продолжает серию встреч с главами районов. Так, у руководителя региона состоялся разговор с главой Новоржевского района Софьей Пугачевой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

Свой доклад Софья Пугачева начала с данных эпидемиологической обстановки. Михаил Ведерников попросил доложить о темпах прививочной кампании и уровне заболеваемости. «Вакцинация идет в плановом режиме. Люди записываются. Вся необходимая вакцина имеется», — рассказала она.

«Данные по вакцинации у вас ниже среднего показателя по региону. По данным областного комитета по здравоохранению, первым компонентом препарата привито чуть более 51% жителей района. В этой части попрошу усилиться. Вакцинация — один из действенных инструментов по контролю за эпидобстановкой. Обратите на это внимание. Особый акцент необходимо сделать и на проведение контрольных мероприятий по соблюдению ограничительных мер. Если вам нужна дополнительная помощь с нашей стороны, мы готовы ее оказать», — подчеркнул Михаил Ведерников и напомнил о возможных допограничениях, которые могут быть введены в районе из-за нарушений антиковидных мер и недостаточного контроля за их исполнением.

Еще один вопрос касался ликвидации последствий обильного снегопада и сильного ветра на территории района. Софья Пугачева проинформировала главу региона, что в удаленных населенных пунктах работа по восстановлению электроснабжения продолжается, но количество обесточенных деревень назвать не смогла, ссылаясь на отсутствие информации от энергосетевой компании.

«Достаточно продолжительное время люди остаются без электричества — это неправильно. В социальных сетях огромное количество жалоб и обращений. Если на месте нет нормальной коммуникации с энергетиками, говорите — мы подключимся», — подчеркнул Михаил Ведерников. Он также поинтересовался, как проводится работа по расчистке от снега дорожной сети. Софья Пугачева отметила, что жалобы от населения поступали, но на данный момент во всех деревнях дороги расчищены.

Также Михаил Ведерников обсудил с Софьей Пугачевой строительство важных для Новоржевского района объектов. В частности, речь шла о строительстве ФОКОТа. Пару лет назад из-за проволочек районных властей современный спортивный объект в Новоржеве так и не появился. «Этот вопрос надо решать в приоритетном порядке. Как только позволят погодные условия надо подготовить площадку», — поставил задачу губернатор. Он обратил внимание, что необходимые средства на подготовку основания и монтаж оборудования в областном бюджете заложены.

Отдельно Михаил Ведерников спросил Софью Пугачеву о подготовке к ремонту Новоржевской детской школы искусств. Жители неоднократно обращались с просьбой привести здание в порядок. Софья Пугачева доложила, что проектно-сметная документация на ремонт системы отопления и кровли готова. Объект включен в сводную региональную заявку на предоставление целевой субсидии из федерального бюджета по национальному проекту «Культура».

Софья Пугачева также обратилась с просьбой о ремонте районного Дома культуры. Проектная документация подготовлена в 2019 году, пройдена госэкспертиза. Глава региона заметил, что хорошо знает о ситуации и уже встречался по этому вопросу с депутатами районного Собрания. Губернатор поручил главе Новоржевского района Софье Пугачевой актуализировать проектно-сметную документацию. Региональные власти рассмотрят возможность проведения поэтапных ремонтных работ.

Речь зашла и о прохождении отопительного сезона. Глава муниципального образования поблагодарила областные власти за возможность покупки двух котлов, что позволит пройти отопительный сезон в штатном режиме.

Кроме того, Софья Пугачева обратилась к Михаилу Ведерникову за поддержкой в пополнении резервного запаса топлива для котельных. По ее словам, в районе довольно остро стоит вопрос с закупкой дров и угля. Губернатор сообщил, что сейчас власти региона формируют пакет дополнительных мер поддержки районов для прохождения зимнего сезона, и поручил проработать вопрос совместно с региональным комитетом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству для согласования суммы необходимой поддержки.

Теги: #новоржевский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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