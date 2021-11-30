Общество

В Пскове обсуждают возможность перевода школ на дистанционку

В Пскове обсуждают вопрос о переводе школ на дистанционное обучение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель областного управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

«Сейчас решается вопрос о том, что с завтрашнего дня в Пскове уйдут на "дистант", как минимум, до понедельника», - отметил он. Рекомендацию о переводе псковских школ ведомство направило в органы исполнительной власти. Решение пока не принято.

Александр Нестерук дал характеристику эпидемиологической ситуации в областном центре. В связи с коронавирусом полностью не закрыто ни одной школы, но более 30 классов. «Но большая беда — это грипп. Обследовали деток, выявили 14 случаев гриппа. Практически у каждого третьего из тех, кого обследовали», - сказал он.

Кроме того, в Пскове вторую неделю уровень ОРЗ среди детей в возрасте 7-14 лет превышает порог в два с лишним раза, добавил Александр Нестерук.