Общество

Псковская область получит более 260 млн рублей на поддержку системы здравоохранения

Псковская область получит от правительства Российской Федерации более 260 млн рублей на поддержку региональной системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона, соответствующее распоряжение о дополнительном выделении средств из резервного фонда подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Такая поддержка позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии коронавирусной инфекции, в том числе на финансовом обеспечении стационарного лечения.

«Сейчас крайне важно обеспечить устойчивость системы здравоохранения, чтобы больницы и поликлиники в каждом российском субъекте стабильно работали при любом развитии событий», — отметил Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего российские регионы получат 89 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи.