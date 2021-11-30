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Андрей Козлов: Каждый охотник должен знать теорию

Председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) прокомментировал изменения в федеральный закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов, предусматривающие закрепление обязанности по прохождению обучения требованиям охотминимума.

Андрей Козлов провел параллели со сдачей экзаменов на получение водительского удостоверения, когда проверяют и теорию, и практику. А при выдаче охотничьего билета никто не проверяет ни практику, ни теорию, подчеркнул он. «Это небезопасно. Ежегодно на охоте гибнут люди, к сожалению. Это люди, которые не имеют определенного опыта, путают "кабана с лосем". Охотник должен знать теорию. Если он ее знает, то сможет применять на практике», - сказал депутат.

«Тот, кто впервые получает охотничий билет, должен сдать охотминимум — его будет принимать комитет по природопользованию. Данные нормы не будут распространяться на лиц, проходящих службу в государственных военизированных органах, которые имеют право на ношение оружия», - объяснил Андрей Козлов.

Парламентарий, имеющий стаж охоты более 20 лет, напомнил, что дальность полета пули у некоторых моделей нарезного оружия доходит до 5 км, а убойная сила — до 2,5 км. «Это, фактически, снайперские винтовки. Отмечу, что в охотничьих угодьях ходят не только охотники, но и грибники, рядом расположены различные деревни и трассы. Поэтому правила безопасного обращения с огнестрельным оружием, правила охоты должен знать каждый охотник», - резюмировал он.

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Напомним, соответствующие изменения в федеральный закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов депутаты регионального парламента поддержали на прошедшей сессии.