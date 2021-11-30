Общество

Андрей Козлов рассказал о шагах по улучшению мобильной связи в регионе

Председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал о шагах по улучшению мобильной связи в регионе.

Он напомнил, что на прошедшей сессии региональный парламент принял постановление о мерах по развитию услуг подвижной радиотелефонной связи на территории региона, которые выработали совместно с управлением цифрового развития и связи администрации области.

«Прописана определенная форма мониторинга. Она подготовлена, разослана в муниципалитеты. До 30 декабря будет определенный срез, далее каждое 5 число поквартально. Администрация области будет наблюдать за тенденцией, вести переговоры с операторами. И будет подготовлена цифровая карта — мы поручили это сделать, чтобы граждане могли видеть, покрывается населенный пункт связью или нет», - рассказал парламентарий.

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Андрей Козлов подчеркнул, что проблему сотовой связи в регионе необходимо решать. «Администрация области и губернатор делают в этом направлении очень многое. Наша область попала в число трех российских регионов, которые получает в течение последних 2-3 лет беспрецедентную помощь. Речь идет о порядка 500 млн рублей, это средства в основном из федерального бюджета. На них будет построено достаточно много вышек сотовой связи. В 2021 году их построили более 40. К 2024 году планируется зону покрытия довести до 90%. 200 млн рублей поступят, будут построены еще 52 вышки», - добавил председатель парламентского комитета.