Общество

Псковская область лидирует по числу победителей конкурса «Моя страна — моя Россия»

Подведены итоги 18-го всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В рамках торжественного награждения названы имена 250 авторов лучших молодежных проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Псковской области.

Псковский регион вошел в число лидеров по количеству победителей конкурса — авторами лучших проектов признаны 5 представителей областей. В копилке также — специальный приз проекта. Еще 4 юных жителя региона стали победителями специальной номинации «Сказки о космосе».

Педагог дополнительного образования Печорской лингвистической гимназии Елена Вариксоо представила проект «Seto kuulturi nätal — Неделя культуры сето», направленный на популяризацию национальной культуры коренного малочисленного народа сето. На сегодняшний день по официальной статистике в России проживает 214 представителей народа. В рамках проекта предполагается проведение недели культуры сето в Печорском районе, которая будет включать целый ряд мероприятий, таких как экспедиция к носителям культуры и языка народа, проведение концерта, выставки и мастер-классов по традиционным ремеслам сето. Елена стала обладателем специального приза в номинации «Мой родной язык» и была рекомендована к присуждению гранта в рамках Грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи.

«Неделя культуры сето впервые была проведена в 2019 году, но до настоящего момента носила внутришкольный характер. Проект впервые выйдет за пределы одной школы. Аналогов такого мероприятия нет ни в нашем муниципальном районе, ни в нашем регионе. Уверены, что с поддержкой платформы „Россия — страна возможностей“ и Федерального агентства по делам молодежи мы сможем реализовать все свои идеи!» — рассказала Елена Вариксоо.

Самыми юными победителями всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» стали 4 жителя Псковской области в возрасте до 13 лет, которые представили свои «космические» сказки и рисунки в специальной номинации «Сказки о космосе»: Ярослав Гусаров (10 лет, сказка «Путешествие к планете Шшш»), Марина Костюшко (11 лет, сказка «3021»), Настя Демина (11 лет, сказка «Космическая дружба») и Аня Солнцева (12 лет, игра «Что я знаю о космосе?»)

Напомним, автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. «Моя страна — моя Россия» — всероссийский конкурс для молодых людей, неравнодушных к жизни родного города, села или поселка и готовых предложить идеи и проекты для развития своего региона, уточняет пресс-служба всероссийского конкурса.