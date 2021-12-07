Общество

Псковские власти поздравили известного искусствоведа Тамару Шулакову с юбилеем

Глава Пскова Елена Полонская и депутаты Псковской городской Думы поздравили доцента кафедры дизайна и технологии обработки материалов ПсковГУ, кандидата искусствоведения Тамару Шулакову с юбилеем 7 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

«Вы человек большой эрудиции, прекрасный оратор, невероятный экскурсовод. Примите слова благодарности за ваш неоценимый вклад в изучение и сохранение культуры древнего Пскова и уникальных памятников древней Псковской земли. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, оптимизма, творческих свершений», - подчеркнула Елена Полонская.

Тамара Шулакова провела свою знаменитую экскурсию по макету ансамбля Псковского Кремля, созданному по проекту академика архитектуры Г. Я. Мокеева. Макет показывает, как выглядели Кром и Довмонтов город в XV веке — во времена расцвета Псковской вечевой республики.

Напомним, работая в Псковском вольном институте с 1992 года, Тамара Шулакова непосредственно участвовала в организации факультета искусствоведения в институте, разработала учебный план специальности «Искусствоведение».

Также она разработала научную концепцию Музея фрески в Пскове, на основе которой в Российской академии художеств (Санкт-Петербург) создан проект Музея фрески, получивший высокую оценку специалистов.

Участвовала в собирании фондовой коллекции фресок Мирожского монастыря, Мелетовского храма, Рождественского собора в Снетогорском монастыре. Под ее руководством выпущены два буклета по фрескам Мирожского монастыря, изданы статьи по монументальной живописи Пскова.

В 2000 году Тамара Шулакова подготовила один из первых в туристической продукции Пскова виртуальный путеводитель «Храмы Пскова. Архитектурный путеводитель».

Публикации Тамары Шулаковой в актуальных научно-популярных изданиях открывают богатство наследия национальной истории и культуры широкому кругу читателей.

За большой вклад в изучение и пропаганду культуры древнего Пскова решением общественного совета при администрации Пскова Тамару Шулакову занесли в «Золотую летопись славных дел к 1100-летию Пскова» (протокол от 20 декабря 2000 года №5). Награждена губернатором Псковской области и мэром города Пскова медалью «В память 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи». Является членом попечительского совета по возведению храма в Крестах.