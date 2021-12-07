Общество

Названы победители регионального конкурса краеведческих работ «Отечество»

В Псковской области подвели итоги регионального конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество». И. о. директора Государственного архива Псковской области Наталья Исакова вошла в состав жюри, сообщается в группе госархива в социальной сети «ВКонтакте».

В мероприятии участвовали школьники из Великолукского района и города Великие Луки, Псковского района и города Пскова, из Куньинского, Порховского. Пустошкинского районов. Организаторами выступили региональный комитет по образованию и Центр детского и юношеского туризма и экскурсий.

«Конкурс прошел в 30-й раз. Можно сказать, что в этом году у него юбилей. И тем ценнее его вклад в сохранение семейных традиций, в формирование навыков у школьников по работе с информацией, в том числе с архивными документами и фотографиями. Увы, финал конкурса в условиях пандемии прошел в онлайн-формате. Но все члены жюри сошлись во мнении: участники в этом году потрясающие, представлены очень сильные исследовательские работы, с огромным количеством проработанных деталей», - отметила Наталья Исакова.

По итогам обсуждения первое место занял учащийся 9 класса Тямшанской гимназии Даниил Пилипенко (Псковский район). Он представил работу «Наш земляк — Герой Советского Союза Петров Алексей Иванович». Второе место завоевал учащийся 8 класса Куньинской средней школы Егор Веселов. «Война глазами предков» - так называлась его работа. Третье место разделили учащаяся 9 класса средней школы №1 в Порхове Мария Макеева с материалами «Земский доктор» (становление и развитие медицинской помощи к началу XX века в Порховском уезде) и семиклассница Славковской средней школы (Порховский район) Мария Быстрова с работой «Репрессии в семье Быстровых».

«Поздравляем победителей! Благодарим участников! И надеемся на интереснейшие проекты в следующем конкурсе!» - добавили в госархиве.