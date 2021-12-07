Общество

«Омикрон» может вызывать пневмонию в разы быстрее других вариантов — эксперт

Штамм коронавируса «омикрон» может в два-три раза быстрее вызывать пневмонию в сравнении с ранее известными вариантами SARS-CoV-2. Об этом заявил доктор биологических наук, вирусолог и иммунолог, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

По его словам, первоначальный переполох и бурная реакция на появление штамма «Омикрон» связаны с тем, что там много замен в той части вируса, которая отвечает за прикрепление к рецептору и проникновение внутрь клеток человека.

«Оно меняется и становится более эффективным, номы пока всего не знаем. Тесты на нейтрализацию вируса занимают достаточно много времени, но биоинформатические исследования уже проведены во многих странах, в том числе и в России. И ученые не нашли ничего такого, что бы ставило свойства вируса с ног на голову. Что плохо в штамме "омикрон", он точно так же, как и "дельта", более тропен, то есть способен к взаимодействию с эпителием легких — нижних дыхательных путей. Поэтому "омикрон" быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию. Это очень тревожно», - цитирует его газета «Известия».

По словам Александра Семенова, заражении прежними вариантами коронавируса у человека от момента заражения до пневмонии проходило до 10-11 дней, а сейчас этот период сократился до трех-пяти дней.