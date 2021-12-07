Общество

Росгвардейцы рассказали псковским студентам о подвигах героев

Накануне Дня Героев Отечества росгвардейцы провели встречу с учащимися политехнического колледжа в библиотеке микрорайона Любятово «Библиолюб». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Военнослужащие и работники библиотеки рассказали молодежи о понятиях подвига и героизма, а также об их роли в современном мире. Студентам показали документальный фильм о самых молодых героях России и СССР.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В завершение мероприятия собравшиеся почтили память павших минутой молчания.

Напомним, День Героев Отечества отмечается в России 9 декабря. В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Медалью «Золотая Звезда» были отмечены 478 военнослужащих, сотрудников и воспитанников войск правопорядка. Из них 306 стали Героями Советского Союза, 172 присвоили звание Героя Российской Федерации. Звания Героя Российской Федерации посмертно удостоены 125 военнослужащих и сотрудников.