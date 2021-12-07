Общество

Задолжавший ГИБДД порхович оплатил штрафы после визита пристава

Житель Порховского района оплатил долги после ареста имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Мужчина долгое время игнорировал свои долги почти на 70 тысяч рублей по коммунальным платежам, налоговым сборам и штрафам ГИБДД. Судебный пристав-исполнитель проверил место регистрации должника. Помещение осмотрели, а после составили акт описи и ареста имущества.

Как отметили в ведомстве, действия судебного пристава послужили для должника весомым доводом для полной оплаты своей задолженности. Деньги перечислили взыскателям.