Общество

Борис Елкин: Новая школа на Завеличье позволит сократить вторую смену

Новая школа на 825 мест на улице Юбилейной в Пскове позволит сократить вторую смену. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в Instagram.

«Она строится в рамках национального проекта "Образование". Здание практически готово. Внутри идет обустройство инженерных сетей. В феврале планируется запустить отопление и начать отделочные работы. На территории школы благоустройство начнется при благоприятной погоде. Работы идут по графику. Новая школа разгрузит образовательные учреждения Завеличья и позволит сократить вторую смену», - отметил он.

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Борис Елкин рассказал, что детский сад на улице Коммунальной уже готов к приемке. «Работы выполнены в срок и с должным качеством. Заказчик строительства и подрядная организация выстроили конструктивное взаимодействие, поэтому все замечания устранены в ходе строительных и отделочных работ», - подчеркнул сити-менеджер.

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«Садик примет первых малышей в середине января. Уже сформировано 4 группы. Готовы групповые комнаты, спортивный и актовый залы, пищеблок, игровые площадки на территории сада и парковка для автомобилей. Учреждение рассчитано на 120 мест и создано в рамках нацпроекта "Демография"», - добавил Борис Елкин.

Напомним, объекты национальных проектов «Образование» и «Демография» в Пскове глава городской администрации Борис Елкин осмотрел вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 7 декабря.