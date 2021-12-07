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Общество

Разговоры о кухне

08.12.2021 12:09|ПсковКомментариев: 0

Каждый день в шесть утра псковичку Анну Филиппову на рабочем месте ждут фартук, чепчик, полотенца и прихватки. Всякий раз чистые и свежие. Нетрудно догадаться, что женщина работает поваром. Однако ее рабочее место находится в необычном месте: на кухне Снетогорского монастыря. В обители Анна не живет, у нее есть муж и двое детей, приготовление монашеской трапезы — именно работа, с трудовой книжкой и одним выходным днем в неделю. Она рассказала, из чего состоит монашеское меню и раскрыла секреты вкусной вареной картошки, пышного бисквита и ароматного борща.

 

Маленькие секреты для маленькой компании

Анна повар — с дипломом и третьим разрядом — всего как месяц. Шесть недель она изучала кулинарное искусство в Агротехническом колледже. За освоение азов новой профессии не отдала ни копейки. Все оплатил бюджет по нацпроекту «Демография». Профессиональную переподготовку она проходит не в первый раз, но пресловутое «пилить ноготочки» утратило былую привлекательность.

«Я знала, что есть учеба от биржи, - говорит Анна Филиппова. - Четыре года назад оканчивала курсы маникюра и педикюра, тогда платила сама. Некоторые девочки рассказали, что за них платит служба занятости, я не сразу поверила: "А что, так можно было?" В последнее время я сидела дома с двумя детьми, надо было искать работу. Увидела курсы поваров, в августе подала заявление».

Начала учебы пришлось ждать чуть дольше обычного по интересной причине. Несколько безработных, решивших получить новую профессию без собственных материальных вложений, почему-то отозвали заявления. Итоговая группа все-таки подобралась и оказалась любопытная. Всего восемь человек, среди них и две мамы в декрете, и два мужчины, и уже работающие повара приехали повышать квалификацию. До экзамена добрались только семь человек, заболевшую ковидом одногруппницу преподаватели ждут со следующим потоком. Анна привита, так что шаг в будущее эпидемиологическая обстановка ей сделать не помешала.

«Преподаватели просто замечательные, - делится женщина впечатлениями от учебы. - Каждый сверху программы давал знания из личного опыта. Вроде, каждый давно готовит для своей семьи, но есть секретики. Поняла, что раньше их не хватало, когда готовила по рецептам из интернета, а получалось непохоже на картинку».

Несколько таких приемов повар согласилась передать читателям ПЛН. Картофель при варке нужно отправлять в кипящую воду, так в нем сохранится больше вкуса. Перец горошком не надо кидать в борщ и другие блюда целиком, больше вкуса он отдаст растолченным. Тесто для бисквита после добавления муки следует перемешивать не дольше 15 секунд, иначе не будет пышным. Белки взбивают до такой крепкой пены, чтобы чашку можно было перевернуть вверх дном, а они бы не выпали.

Анна честно признается, что кондитерские изделия пока получаются чуть хуже всего прочего. Когда осваивали премудрости изготовления слоеного теста, под контролем преподавателя все вышло идеально. Тут тоже есть маленький лайфхак: если обрезать перед выпечкой края и не закрывать их яйцом, готовое изделие лучше раскроется. Дома попыталась повторить опыт. И ничего не вышло. Тем более не удались на своей кухне взбитые сливки, когда пренебрегла рекомендацией преподавателя о том, какую марку брать в магазине. Купила те, что были, и потерпела фиаско, взбиваться они не захотели. Этот эпизод показал ей, насколько важно перенимать опыт «с рук». И поставил перед ней вызов: одолеть сладости! По кондитерскому направлению она собирается повышать квалификацию через полгода.

Что в черном ящике?

Все, что требовалось для учебы — блокнот и ручка. Не только оборудование, но и продукты были казенными. Зато все приготовленное разрешали уносить домой. Так что первыми ресторанными критиками стали муж и дети. Им же достались результаты домашних тренировок перед экзаменом.

С мужем Андреем Анна живет в венчанном браке.

Итоговая аттестация длилась четыре часа. К ее началу на каждом рабочем месте уже были подготовлены продукты и ожидали юные студенты колледжа, они на волонтерских началах помогали мыть посуду. Все испытуемые готовили спагетти под сливочно-грибным соусом и сыром, начинали с муки, тесто нарезали с помощью специальной машинки. В качестве блюда на выбор Анна Филиппова выбрала шницель по-столичному из куриной грудки в самостоятельно приготовленных сухарях и картофель фри. Одно блюдо было из ингредиента в «черном ящике», то есть заранее подготовиться было невозможно. Этим ингредиентом оказался кочан капусты, Анна его обжарила на масле с луком и потушила. Для десертной тарелки испекла кексы, сделала на гарнир шоколадную «землю» и запекла яблоко, полив его при подаче карамельным соусом. Пока все это происходило преподаватели превратились из добрых советчиков в строгих контролеров. Следили за тем, не сложили ли экзаменуемые в одно мусорное ведро бумагу и пищевые отходы? Не порезали ли хлеб ножом для фруктов на доске для мяса? По стандартам WorldSkills весь процесс писали видеокамеры. Материалы за весь период обучения по каждому студенту и съемку с экзамена загрузили в единую для всей страны базу данных, доступ к которой имеют работодатели.

Постное разнообразие

Анна Филиппова после получения диплома не искала работу ни дня. Когда она только начала посещать лекции, мама после службы в Снетогорском монастыре узнала, что там ищут повара. Еще до окончания учебы Анну пригласили на работу.

Конечно, монастырский дресс-код — юбка или платье — распространяется и на повара. К шести утра она приезжает в монастырь каждый день за исключением воскресенья, когда к плите встают монахини. На обывательский взгляд они всегда должны готовить сами. Но Анна уверяет, что в обители достаточно других послушаний: «Иногда прибегают, быстро поедят и опять за работу». Хозяйство обширное, насельницы ухаживают за коровами и козами, варят творог и сыр, трудятся на огороде и заготовках, ставят травяные напитки для посетителей в чайной. Несколько сестер в том же колледже пару лет назад освоили поварское искусство, сами пекут хлеб и просфоры, к праздникам — кондитерские изделия. Они же делают салаты, Анне остаются только горячие блюда.

На монастырской кухне с трапезницей Юлией, насельницей монастыря, несущей послушание на кухне.

Еду повар готовит с утра сразу на весь день. Например, борщ, тушенную капусту, жареную по-деревенски картошку, макароны — это меню одного из дней на прошлой недели. Пока идет рождественский пост, все блюда без мяса, яиц и молока. Максимум, что можно добавить в борщ — растительное масло. Такое же постное меню и в обычное время по понедельникам, средам и пятницам. В меню 4 декабря была рыба, отмечали большой церковный праздник, введение во храм Пресвятой Богородицы. Рыбы нажарить предстояло сразу 90 кусков, для монахинь, трудниц, охранников, дворника, печника. Работающие в монастыре мужчины и гости обители едят в отдельной братской трапезной.

Завтракает вместе с монахинями и сама Анна. К 10 утра повар уже свободна. В это время начинается завтрак, на выдачу приходит помощник повара, она же остается на обед, подогревает еду, расставляет по столам кастрюли и тарелки. Насельницы монастыря сами обслуживают себя за ужином. Они же делают для повара заготовки, с вечера чистят и режут овощи.

Продукты выдает из кладовой келарь, он же доводит до повара меню, согласованное настоятельницей.

«Вы не представляете, какое существует разнообразие постных блюд, - Анна все еще постигает поварскую науку. - Сначала я удивлялась, как так, чечевица в котлетах. А вкусно. Или как сделать капустные котлеты. Понятно, капусту натерли, а что дальше? Добавили перловку и манку, обваляли в муке, пожарили. Уходят влет! А в морковные котлеты добавляю рис и манку».

Белка за рулем

Муж Анны Андрей работает монтажником в компании по производству профессиональной торговой мебели, часто ездит по стране в командировки. Так что ее новая профессия идеально вписалась в привычный ритм семьи. Анна считает, что повезло, во время учебы она была уже свободна в два-три часа дня, а теперь освобождается и того раньше. Пока дети на учебе, мама управляется с домашним хозяйством. Семья живет в частном доме в Крестах, помимо работы в самом доме, есть еще огород, выращивают птицу. А в маникюрном салоне приходилось часами сидеть без клиентов и без заработка, пока дома копилась гора не сделанного.

Дочка с этого года осваивает профессию архитектора в колледже ПсковГУ. Когда-то сама Анна поступала еще в пединститут на психолога, но не доучилась, уже с третьей недели беременности оказалась на сохранении. После декрета открыла собственный магазин детской одежды, но с рождением сына совмещать оказалось невозможно. Ребенок часто болел, справиться с напастью помог спорт. Теперь уже пятиклассник Георгий занимается дзюдо на профессиональном уровне, входит в сборную Северо-Запада, и каждые выходные мама возит его по соревнованиям в соседние регионы.

Георгий с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым на фестивале единоборств «Земля великих побед».

Счет золотых наград мальчика уже перевалил за сотню, вес медалей измеряется килограммами. Анна честно признается, что семья всерьез задумывается о спорте высших достижений, например, об Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. А пока нужно каждый будний день возить мальчика на дополнительные занятия по английскому языку и на секцию. Его старшая сестра Александра после лекций в колледже занимается немецким языком, волейболом и стрельбой.

После девятого класса дочка Александра отправилась осваивать профессию архитектора.

Во второй половине дня их мама садится за руль и, как заправский логист, крутит руль с одной целью: чтобы ее дети не опоздали навстречу со своим успешным будущим. Так что с новой профессией Анне и правда повезло. Хотя, по правде говоря, везет тому, кто везет.

Юлия Магера

Теги: #образование #труд
Источник: Псковская Лента Новостей
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