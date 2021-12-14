Общество

«Наше Радио» отмечает день рождения

Сегодня, 14 декабря, радиостанции «Наше Радио» исполнилось 23 года.

«Наше Радио» - музыкальная радиостанция, транслирующая музыку преимущественно в формате так называемого постсоветского русского рока. Она начала работу 23 года назад, 14 декабря 1998 года с песни «В наших глазах» группы «Кино». Далее в эфире зазвучали «Аквариум», ДДТ, «Алиса» и многие другие коллективы, в то же время в эфире в первые годы появлялась и поп-музыка (Амега, Леонид Агутин, Кристина Орбакайте).

Илья Лагутенко «Кино» Земфира

Фото здесь и далее: ok.ru/nashe

10-11 декабря 1999 года в Доме культуры имени Горбунова по случаю первой годовщины открытия «Нашего Радио» был проведен фестиваль «Нашествие», который стал в дальнейшем ежегодным. На сегодняшний день это самое известное мероприятие, на котором выступают такие отечественные исполнители, как ДДТ, Земфира, «Алиса», «Чайф», «Аквариум», Гарик Сукачев, «Ночные снайперы», «Сплин», «Чиж&Со», «Ленинград», The Hatters и многие другие.

Евгений Гришковец «Мумий Тролль» Сергей Бобунец

«Наше Радио» перезапустило жанр русского рока, из-за чего в России появилась огромная новая генерация популярных гитарных групп, чья музыка была модной и молодежной. Сегодня у «Нашего Радио» высокая доля эксклюзивной аудитории среди всех радиостанций. Средний возраст слушателей - 37 лет. При этом доля мужской аудитории составляет 57%, женской - 43%. Слушают «Наше Радио» чаще всего в автомобиле, а также на работе, дома и в других местах.

Гарик Сукачев «Магнитная аномалия» «Звери»

В Пскове «Наше Радио» - это единственная радиостанция, вещающая в формате «Русский рок». Она входит в медиахолдинг «Гражданская пресса». В эфир выходят, в частности, программы «Новости», «Прогноз погоды на сегодня», «Прогноз погоды на завтра» и «Дорожные новости».

«Мураками» Найк Борзов «Слот»

Слушайте «Наше Радио» в Пскове на частоте 103.0 FM. Категория 12+.