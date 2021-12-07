Почти 180 человек в Псковской области заболели коронавирусом за сутки

За сутки 179 человек в Псковской области заразились коронавирусом. Сначала пандемии факт заражения в регионе подтвердили у 67 663 человек. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.
На данный момент в Псковской области провели 676 645 исследований на коронавирус (+1 741). Выздоровели еще 158 пациентов, всего - 59 108. Скончались 1128 человек, за сутки статистику пополнили пять летальных случаев.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
Псков – 22552
Великие Луки – 10836
Бежаницкий район – 710
Великолукский район – 1750
Гдовский район – 1116
Дедовичский район – 1646
Дновский район – 520
Красногородский район – 676
Куньинский район – 610
Локнянский район – 488
Невельский район – 2805
Новоржевский район – 796
Новосокольнический район – 1851
Опочецкий район – 2034
Островский район – 3047
Палкинский район – 657
Печорский район – 1452
Плюсский район – 1107
Порховский район – 2088
Псковский район – 5598
Пустошкинский район – 726
Пушкиногорский район – 840
Пыталовский район – 751
Себежский район – 1523
Стругокрасненский район – 987
Усвятский район – 451
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.