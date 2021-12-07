Общество

Почти 180 человек в Псковской области заболели коронавирусом за сутки

За сутки 179 человек в Псковской области заразились коронавирусом. Сначала пандемии факт заражения в регионе подтвердили у 67 663 человек. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

На данный момент в Псковской области провели 676 645 исследований на коронавирус (+1 741). Выздоровели еще 158 пациентов, всего - 59 108. Скончались 1128 человек, за сутки статистику пополнили пять летальных случаев.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 22552

Великие Луки – 10836

Бежаницкий район – 710

Великолукский район – 1750

Гдовский район – 1116

Дедовичский район – 1646

Дновский район – 520

Красногородский район – 676

Куньинский район – 610

Локнянский район – 488

Невельский район – 2805

Новоржевский район – 796

Новосокольнический район – 1851

Опочецкий район – 2034

Островский район – 3047

Палкинский район – 657

Печорский район – 1452

Плюсский район – 1107

Порховский район – 2088

Псковский район – 5598

Пустошкинский район – 726

Пушкиногорский район – 840

Пыталовский район – 751

Себежский район – 1523

Стругокрасненский район – 987

Усвятский район – 451

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.