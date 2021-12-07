Общество

Названы сроки строительства школы в Гдове

Вопрос строительства школы в Гдове обсудили на первом заседании согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 8 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



И. о. председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков сообщил, что земельный участок для строительства школы уже определен, получены предварительные технические условия. Он отметил, что губернатор области согласовал вопрос о выделении 4 млн рублей на привязку проекта к местности.



По его словам, с весны 2022 года предполагается начать проведение аукциона, чтобы во второй половине 2022 года и в течение 2023 годов вести строительство.



«Сколько мест предусматривается в школе?» - поинтересовался вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.



«Она рассчитана на 825, предварительно. Коллеги (в администрации Гдовского района - ред.) рассматривают несколько вариантов проектов», - ответил Андрей Ермаков.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова отметила, что средства в размере 379 млн рублей на возведение школы предусмотрены. Финансироваться строительство будет в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образования»



«Вопрос остается на контроле, вместе с администрацией будем его решать», - резюмировал Александр Братчиков.